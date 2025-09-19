Mujer de la Tercera Edad Muere Atropellada Mientras Vendía Dulces en Reynosa

Una mujer de la tercera edad que vendía dulces en un crucero en Reynosa, falleció después de ser atropellada la mañana del jueves 18 de septiembre de 2025.

Los hechos se registraron sobre la carretera Reynosa - Río Bravo con bulevar oriente.

La mujer terminó proyectada contra una obra inconclusa en la avenida. Foto: N+

Al parecer, el conductor perdió el control de la unidad motriz, lo que derivó en el accidente.

Debido a las lesiones, la vendedora ambulante tuvo que ser trasladada a un hospital cercano, sin embargo, horas después del incidente, se informó que la mujer de la tercera edad perdió la vida.

Serán las autoridades competentes las que determinen la responsabilidad de este lamentable hecho.

Investigan a Conductor de Transporte Público en Reynosa por Ver Videos Mientras Maneja

Después de que un conductor de transporte público de la Ruta 13 del Olmo, en la ciudad de Reynosa, fuera exhibido a través de las redes sociales viendo videos en su celular mientras manejaba con pasajeros a bordo, Lidia Garza, Delegada de la Secretaría correspondiente, informó que ya se investiga la situación de este conductor para tomar cartas en el asunto.

La delegada de Transporte Público reconoció que durante los últimos tres meses se han registrado ocho denuncias contra conductores del transporte público.

Añadió que las quejas informales en contra del servicio prevalecen sobre las formales, por lo que reiteró la importancia de que los usuarios realicen sus denuncias ante la secretaría de manera formal y no solo por redes sociales. Esto con el fin de llevar un mejor control de las diversas problemáticas a las que se enfrentan los pasajeros y así darles el seguimiento correspondiente.

También pueden emitir sus quejas de forma presencial ante la Secretaría de Transporte Público, ubicada en la Avenida Miguel Alemán con Calle Manuel Escandón. de la Colonia Módulo 2000, o a través del número telefónico: 899-9-24-30-93.

