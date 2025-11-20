Muere Operador de Tráiler Calcinado en Carretera Monterrey–Nuevo Laredo; Era su Primer Viaje

Un trágico accidente se registró durante la madrugada de este jueves 20 de noviembre de 2025 en la carretera libre Monterrey–Nuevo Laredo, donde un operador de tráiler perdió la vida al quedar calcinado dentro de la cabina de su unidad.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 177, donde, según las primeras investigaciones, el conductor habría salido de la carretera, impactándose de lleno contra un vado. El fuerte choque provocó que el tráiler estallara y quedara envuelto en llamas, impidiendo cualquier intento de rescate.

Muere Conductor de Tráiler en Carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Foto: virales_mex

Operador del Tráiler fue Identificado como Francisco Javier

La víctima fue identificada como Francisco Javier, de 39 años de edad, quien presuntamente realizaba su primer viaje como operador.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer las causas de este lamentable accidente carretero.

