Camioneta Arrolla y Mata a Ciclista en el Libramiento Poniente de Tampico
Un ciclista murió luego de ser impactado por una camioneta en el libramiento poniente de Tampico.
Durante la tarde del martes 13 de enero de 2026, se registró un choque entre una camioneta color rojo y un ciclista en el libramiento poniente de Tampico.
Ciclista Arrollado en Tampico fue Atendido por Paramédicos Quienes lo Dictaminaron sin Signos Vitales
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y encontraron a un hombre de aproximadamente 40 años de edad. Tras valorarlo, dieron a conocer a las autoridades correspondientes que ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al libramiento Poniente para acordonar el área y abanderar el tráfico. Será personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas quien deslinde responsabilidades en este trágico hecho.
