Camioneta Arrolla y Mata a Ciclista en el Libramiento Poniente de Tampico

Durante la tarde del martes 13 de enero de 2026, se registró un choque entre una camioneta color rojo y un ciclista en el libramiento poniente de Tampico.

Ciclista de Tampico Muere Arrollado por Camioneta. Foto: N+

Ciclista Arrollado en Tampico fue Atendido por Paramédicos Quienes lo Dictaminaron sin Signos Vitales

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y encontraron a un hombre de aproximadamente 40 años de edad. Tras valorarlo, dieron a conocer a las autoridades correspondientes que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al libramiento Poniente para acordonar el área y abanderar el tráfico. Será personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas quien deslinde responsabilidades en este trágico hecho.

