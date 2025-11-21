En un trágico incidente ocurrido en la colonia 150 Aniversario de Nuevo Laredo, una niña de aproximadamente un año y medio perdió la vida después de ser accidentalmente atropellada por su propia madre.

Muere Menor Atropellada en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Foto: Virales_mex

El hecho tuvo lugar en el cruce de las calles Raúl Madero y Eva Rosto Guerra, hasta donde arribaron los cuerpos de emergencia. A pesar de los esfuerzos, nada pudieron hacer, pues la menor ya no contaba con signos vitales al momento de su llegada.

🟡 | #VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de menor atropellada en calle Raúl Madero y Evaristo Guerra en la colonia 150 Aniversario de #NuevoLaredo.



Autoridades en el lugar, se recomienda precaución al transitar por la zona. pic.twitter.com/wAOs2zeiQG — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) November 21, 2025

Noticia Relacionada: IMSS en Tampico Activa Tres Módulos de Vacunación. Conoce su Ubicación y Horarios

Decomisan Camioneta con Blindaje Artesanal en Reynosa

La Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas informó que al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia ‘’La Nopalera’’, personal de la Guardia Estatal aseguró un vehículo tipo ‘’monstruo’’ con blindaje artesanal.

La unidad se encontraba cubierta con un conjunto de ramas empleadas como camuflaje. El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

Retiran Cámaras de Seguridad Ilegales en Postes Alumbrado en Tamaulipas

Historias Recomendadas: