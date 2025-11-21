Muere Niña de Año Medio Atropellada Accidentalmente por su Madre en Tamaulipas
N+ Tamaulipas
Una niña de aproximadamente un año y medio murió luego de ser accidentalmente atropellada por su propia madre en Nuevo Laredo.
COMPARTE:
En un trágico incidente ocurrido en la colonia 150 Aniversario de Nuevo Laredo, una niña de aproximadamente un año y medio perdió la vida después de ser accidentalmente atropellada por su propia madre.
El hecho tuvo lugar en el cruce de las calles Raúl Madero y Eva Rosto Guerra, hasta donde arribaron los cuerpos de emergencia. A pesar de los esfuerzos, nada pudieron hacer, pues la menor ya no contaba con signos vitales al momento de su llegada.
🟡 | #VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) November 21, 2025
Autoridades atienden reporte de menor atropellada en calle Raúl Madero y Evaristo Guerra en la colonia 150 Aniversario de #NuevoLaredo.
Autoridades en el lugar, se recomienda precaución al transitar por la zona. pic.twitter.com/wAOs2zeiQG
Noticia Relacionada: IMSS en Tampico Activa Tres Módulos de Vacunación. Conoce su Ubicación y Horarios
Decomisan Camioneta con Blindaje Artesanal en Reynosa
La Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas informó que al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia ‘’La Nopalera’’, personal de la Guardia Estatal aseguró un vehículo tipo ‘’monstruo’’ con blindaje artesanal.
La unidad se encontraba cubierta con un conjunto de ramas empleadas como camuflaje. El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.
Historias Recomendadas: