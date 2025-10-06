Muere Motociclista en Accidente en Carretera Río Bravo – Reynosa; Viajaba con su Hijo

Un motociclista perdió la vida la tarde de este lunes 6 de octubre de 2025, cuando viajaba junto a su hijo sobre la carretera Río Bravo - Reynosa, a la altura de la colonia 4, en la ciudad de Reynosa.

De acuerdo con testigos, los tripulantes de la motocicleta se impactaron contra la parte trasera de un vehículo particular que se encontraba estacionado sobre el acotamiento.

Noticia Relacionada: Lanzamiento SpaceX: Secretaría de Marina Alerta por Posible Caída de Restos de Cohete Starship

Aumentan Defunciones por Accidentes Automovilísticos en Reynosa

Personal del SEMEFO realizó el levantamiento del cuerpo. Foto: N+

Pese a portar casco, ambos resultaron gravemente lesionados, siendo el padre quien perdiera la vida minutos después del incidente, mientras que el hombre de aproximadamente 30 años fue atendido en el lugar por paramédicos.

Son, ya, tres los motociclistas que pierden la vida de manera similar durante la última semana en este municipio; y alrededor de ocho, durante las últimas tres semanas

Muere Motociclista Luego de Choque Contra Camioneta en la Reynosa-Monterrey

Historias Recomendadas: