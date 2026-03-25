Una joven perdió la vida la tarde de este miércoles 25 de marzo de 2026 en una presunta clínica estética ubicada en la colonia Las Fuentes, sección Lomas, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, donde aparentemente se sometía a un procedimiento quirúrgico.

De acuerdo con los primeros reportes, al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal y personal de la Fiscalía General de Justicia, quienes tras tomar conocimiento de los hechos se retiraron, quedando en la zona el Servicio Médico Forense y peritos para realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la calle exacta donde se encuentra el establecimiento, como parte de los protocolos de investigación.

Muere Mujer Presuntamente Durante Cirugía Estética en Reynosa. Foto: N+

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Mujer Habría Muerto Durante Cirugía en Reynosa

Trascendió que el fallecimiento habría ocurrido durante el desarrollo de una cirugía estética, aunque serán las autoridades quienes determinen con precisión las causas del deceso una vez concluidas las investigaciones.

Apenas el mes pasado, autoridades sanitarias habían informado sobre la suspensión de al menos tres establecimientos en Tamaulipas, algunos de ellos en Reynosa, por presuntas irregularidades.

Ante este panorama, autoridades han exhortado a la población a verificar que las clínicas cuenten con los permisos correspondientes a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), con el fin de evitar riesgos y prevenir más tragedias. Mientras tanto, el caso ya es investigado para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

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