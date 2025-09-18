Fallece Óscar Almaraz Smer, Exalcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas

Autoridades de Tamaulipas confirmaron el fallecimiento de Óscar Almaraz Smer, exalcalde de Ciudad Victoria y una de las figuras más relevante en la vida pública del estado. De acuerdo con los primeros reportes, Almaraz Smer, murió a los 57 años de edad, víctima de un presunto infarto.

Las y los integrantes de la Legislatura 66 y personal del #CongresoTamaulipas, lamentamos el sensible fallecimiento del exdiputado Oscar de Jesús Almaraz Smer. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos.

🕊QEPD🕊 pic.twitter.com/FM2mF8Nsja — Congreso Tamaulipas (@CongresoTams) September 18, 2025

¿Quién Era Óscar Almaraz Smer?

Con más de dos décadas de carrera política, fue diputado federal en dos ocasiones, diputado local y presidente municipal de Ciudad Victoria, cargos desde los cuales impulsó proyectos en materia administrativa y de servicios públicos.

En el pasado proceso electoral de 2024, contendió por la alcaldía capitalina bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN). Tras aquella elección, decidió retirarse de los reflectores para enfocarse en su familia y vida personal.

Actores políticos de distintos partidos han expresado sus condolencias, reconociendo el legado que Óscar Almaraz deja en la historia política de Tamaulipas.

