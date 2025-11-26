Accidente en Viaducto Reynosa Deja Saldo de Persona Sin Vida y Dos Lesionados

Una persona sin vida y dos personas lesionadas fue el saldo de un aparatoso accidente ocurrido sobre el Viaducto Reynosa y avenida Las Torres. En el percance participaron los ocupantes de un vehículo compacto, así como una camioneta, la cual quedó volcada en el lugar del incidente.

Las dos personas lesionadas fueron trasladadas por paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja a un hospital para su atención médica. Debido al fallecimiento de uno de los involucrados en este fatal accidente, personal de la policía investigadora y del servicio médico forense fueron quienes tomaron conocimiento del lamentable hecho.

Debido a que es un tramo carretero federal, serán elementos de la Guardia Nacional quienes determinen las verdaderas causas y la responsabilidad en este accidente.

Rescatan a Tripulantes de Camioneta Arrastrada por la Corriente en Reynosa

Una camioneta quedó varada esta mañana sobre la calle Camino Real en la colonia Campestre, en Reynosa, luego de que una fuerte corriente de agua generada por las intensas lluvias arrastrara el vehículo.

Afortunadamente, los tripulantes de la unidad pudieron ser rescatados de la camioneta. Las impresionantes imágenes del vehículo inmovilizado por la corriente fueron captadas y difundidas por habitantes del sector, quienes documentaron los efectos del aguacero que dejó más de 3 pulgadas de acumulados durante casi una hora.

Fuerte corriente de agua arrastra camioneta a espaldas de Hospital Materno en Reynosa; familia logra ser rescatada del vehiculo pic.twitter.com/CDy6vgNnnV — Tamaulipas_News (@Noticias_Tams) November 26, 2025

