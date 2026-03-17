Muere Persona Arrollada por el Tren en Ciudad Madero, Tamaulipas

Durante la madrugada del martes 17 de marzo de 2026, se registró un fatal accidente ferroviario en las inmediaciones de la colonia López Portillo, dejando como saldo una persona fallecida.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Monterrey, a la altura del cementerio de Las Chacas.

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Elementos de emergencia y paramédicos arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios. Sin embargo, al realizar la valoración médica de la víctima, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto con la pesada unidad.

Autoridades Acordonaron la Zona Cerca del Panteón "Las Chacas"

La zona fue rápidamente acordonada por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas; posteriormente, arribó personal de servicios periciales para recabar información y ordenar el levantamiento del cuerpo.

En el lugar de los hechos, colocaron dos veladoras, acto que combina creencias religiosas espirituales.

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