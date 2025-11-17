Plomero Muere al Caer de Cuatro Pisos en Condominio en Tamaulipas

Un hombre de oficio plomero perdió la vida durante la mañana del lunes 17 de noviembre de 2025 tras caer de un cuarto piso en un condominio ubicado en el fraccionamiento Castores del municipio de Ciudad Madero. Cuerpos de emergencia se trasladaron a la calle Manzanillo, esquina con camino al arenal, en donde encontraron el cuerpo de un hombre, un celular y algunas herramientas en el pavimento.

La mujer que contrató al hombre, le explicó a las autoridades que escuchó un ruido muy fuerte y al salir encontró el cuerpo tendido en el pavimento. Esta situación la dejó desconcertada.

Plomero Cae de Condominio y Muere en Ciudad Madero. Foto: N+

Noticia Relacionada: Ambientalistas de Tamaulipas Denuncian Ante PROFEPA Presunto Daño Ambiental en Playa Bagdad

Desafortunadamente, el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que llamaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para el peritaje correspondiente.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y conocer las causas de su muerte, ya que de acuerdo con los paramédicos, no había manchas de sangre.

Muere Técnico de Telefonía en Altamira al Caer de Azotea

Un técnico de telefonía, quien sufrió una aparatosa caída desde un segundo piso el pasado fin de semana, falleció en un hospital de Ciudad Madero. El accidente ocurrió en el fraccionamiento Jardines de Arboledas, en el municipio de Altamira, mientras el trabajador realizaba labores.

Los primeros reportes indican que el joven presuntamente resbaló, lo que provocó su caída desde una altura considerable. El impacto contra el suelo fue de tal magnitud que, al llegar los cuerpos de emergencia, la escena fue descrita como sangrienta.

Empleado de Telefonía Cae de Segundo Piso en Altamira y Muere

Debido a la extrema gravedad de su estado de salud, fue trasladado de urgencia al Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Madero, donde fue ingresado para ser atendido por médicos especialistas.

A pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, el trabajador de telefonía e internet no logró sobrevivir a las severas lesiones sufridas, confirmándose su fallecimiento en el hospital.

Historias Recomendadas: