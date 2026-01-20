Un Trabajador Murió al Caer y Quedar Atrapado en Zanja en Matamoros

Un joven de aproximadamente 20 años de edad perdió la vida este martes 20 de enero de 2026, mientras realizaba trabajos en una obra relacionada con la Junta de Aguas y Drenaje, en la ciudad de Matamoros.

Muere un Trabajador en Matamoros Luego de Caer a Zanja. Foto: N+

Los hechos ocurrieron en la calle Nicaragua, en la colonia Electricistas, cuando se registró un derrumbe de uno de los costados de la zanja dejando a dos trabajadores atrapados, ambos fueron rescatados lamentablemente uno sin vida y otro fue trasladado abordo de una ambulancia de la Cruz Roja a una unidad hospitalaria.

Empleado sin Vida en Matamoros Trabajaba en una Empresa Particular

De acuerdo con la información, la víctima no era trabajador directo del organismo operador del agua, sino que laboraba para una empresa particular encargado de la obra.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado tomaron conocimiento del caso y serán los encargados de la investigación correspondiente.

