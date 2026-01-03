Inicio Tamaulipas Tres Adultos y Dos Menores Mueren en Accidente Carretero en Tamaulipas

Tres Adultos y Dos Menores Mueren en Accidente Carretero en Tamaulipas

El accidente se registró la tarde de este sábado en la carretera Victoria–Zaragoza.

Cinco personas perdieron la vida en un accidente registrado sobre el kilómetro 30 de la carretera Victoria–Zaragoza; autoridades confirmaron que entre las víctimas se encuentran tres adultos y dos menores de edad. 

Elementos de emergencia y corporaciones de seguridad ya se encuentran en el sitio.

Información en Desarrollo. 

