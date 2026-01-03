Tres Adultos y Dos Menores Mueren en Accidente Carretero en Tamaulipas

Cinco personas perdieron la vida en un accidente registrado sobre el kilómetro 30 de la carretera Victoria–Zaragoza; autoridades confirmaron que entre las víctimas se encuentran tres adultos y dos menores de edad.

🟡 | #VoceríaInforma



Se reporta obstrucción parcial de vialidad en carretera Victoria-Zaragoza a la altura del kilómetro 28 de #Llera, derivado de accidente entre transporte de carga y vehículo.



Se recomienda precaución y en medida de lo posible tomar vías alternas. pic.twitter.com/g9RdloRTgs — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) January 3, 2026

Elementos de emergencia y corporaciones de seguridad ya se encuentran en el sitio.

Información en Desarrollo.

Historias Recomendadas: