Tres Adultos y Dos Menores Mueren en Accidente Carretero en Tamaulipas
|
N+
-
El accidente se registró la tarde de este sábado en la carretera Victoria–Zaragoza.
COMPARTE:
Cinco personas perdieron la vida en un accidente registrado sobre el kilómetro 30 de la carretera Victoria–Zaragoza; autoridades confirmaron que entre las víctimas se encuentran tres adultos y dos menores de edad.
🟡 | #VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) January 3, 2026
Se reporta obstrucción parcial de vialidad en carretera Victoria-Zaragoza a la altura del kilómetro 28 de #Llera, derivado de accidente entre transporte de carga y vehículo.
Se recomienda precaución y en medida de lo posible tomar vías alternas. pic.twitter.com/g9RdloRTgs
Elementos de emergencia y corporaciones de seguridad ya se encuentran en el sitio.
Información en Desarrollo.
Historias Recomendadas:
- Conoce a Guasín: el Payaso Psicólogo que Sana a Través de la Risa
- Cuesta de Enero 2026: Ciudadanos de Reynosa Opina Sobre Incremento de Servicios y Productos
- Estos son los Días de Descanso Obligatorio este 2026 en México y Tamaulipas