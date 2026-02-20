Mujer de 23 Años Sufre un Aborto en Motel en Ciudad Industrial en Matamoros

Autoridades de varias dependencias de Seguridad y paramédicos acudieron a un reporte donde se indicaba que una joven de aproximadamente 23 años había sufrido un aborto la noche del jueves en un motel ubicado en la carretera a Playa Bagdad, cerca de Ciudad Industrial en Matamoros.

De acuerdo a reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la noche, cuando paramédicos de la Cruz Roja arribaron al establecimiento tras recibir el llamado de auxilio.

Lo anterior, después de que se diera a conocer que la joven mujer se encontraba con su pareja en una de las habitaciones y, al dirigirse al baño, presentó un parto prematuro, hecho que ocasionó que su acompañante llamara a los números de emergencia.

Después de un par de minutos, al llegar los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica a la mujer, así como al bebé, pero lamentablemente, el menor de edad no pudo sobrevivir.

Ante ello, se solicitó la presencia de los elementos de la Fiscalía de Tamaulipas, quienes serán los responsables de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

NLD