Abuelita es Víctima de Abuso Mientras Cruzaba Puente Peatonal en Matamoros

Habitantes del fraccionamiento San Felipe en el municipio de Matamoros alzaron la voz una vez más para exigir mayor seguridad, luego de que una mujer de la tercera edad fuera víctima de abuso al cruzar el puente peatonal que conecta con el fraccionamiento Valle Real.

De acuerdo con los vecinos, desde hace varios años han solicitado patrullajes, alumbrado público y la limpieza del dren; sin embargo, sus peticiones han sido ignoradas por las autoridades.

Caso de Adulto Mayor Abusada en Puente Peatonal de Matamoros. Foto: N+

Caso de Violencia en Matamoros Ya Ha Ocurrido Previamente en la Zona

Residentes señalaron que no se trata de un hecho aislado, pues varias jóvenes han relatado haber vivido momentos de miedo ante intentos de agresión.

Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para que se garantice la seguridad y protección de las familias que habitan este sector y que evitar que estas agresiones continúen registrándose.

