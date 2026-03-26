Mujer Sobrevive Luego de Intentar Ganarle el Paso al Tren en Poblado de Tamaulipas

Fue durante la mañana de este jueves 26 de marzo de 2026 que se reportó el choque en el poblado Lucio Blanco, perteneciente al municipio de Heroica Matamoros, cuando un automóvil conducido por una mujer intentara ganarle el paso al tren.

Según los primeros reportes emitidos, la conductora conducía la unidad en color gris cuando intentó cruzar las vías a pesar de que el tren ya se acercaba al cruce de la avenida. Derivado de estos hechos, la mujer sufrió diversas lesiones, por lo que tuvo que ser atendida por paramédicos de la Cruz Roja.

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Luego del Choque con Tren Mujer fue Trasladada al Hospital

Posteriormente, fue trasladada a un hospital para una valoración médica más exhaustiva y descartar lesiones de gravedad.

Las autoridades municipales recomiendan a los conductores del poblado Lucio Blanco y sus cercanías conducir con precaución para evitar accidentes.

Mujer Lesionada Luego de Chocar Contra el Tren en Poblado Lucio Blanco. Foto: 20TV

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