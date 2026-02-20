Multan a Panteón Privado por Uso de Pirotecnia tras Explosión en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Un panteón privado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, recibió una multa cercana a los 50 mil pesos tras permitir el uso de pirotecnia, que provocó una explosión durante un sepelio, sin contar con los permisos correspondientes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, luego de un incidente derivado de la detonación de explosivos, personal de inspección realizó una revisión técnica y confirmó que no existía autorización para dicha práctica.

El titular de la dependencia, Luis Gerardo de la Fuente, señaló que la omisión derivó en la sanción económica de casi 50 mil pesos y advirtió que, en caso de no cubrirse en el plazo establecido, podrían aplicarse medidas adicionales al panteón privado.

Explosión de pirotecnia en panteón dejó 10 heridos

Fue el pasado 30 de enero cuando se registró la explosión por pirotecnia dentro de un panteón particular, que dejó como saldo 10 personas lesionadas, en el Libramiento Naciones Unidas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se encontraban sepultando a una persona cuando los mismo familiares detonaron un cohete que se salió de control, provocando la explosión del resto de los artefactos pirotécnicos.

Protección Civil de Tamaulipas arribó de inmediato al sitio para atender la emergencia, realizar las primeras investigaciones y brindar. los primeros auxilios a las 10 víctimas de la explosión. Las autoridades informaron que la familia no se contaba con permiso para el uso de pirotecnia.

Luis Gerardo González, coordinador de Protección Civil Tamaulipas, señaló que cuando se contemple quema de artefactos pirotécnicos en bodas, bautizos, peregrinaciones de iglesias o eventos diversos, se debe contar con un permiso de Protección Civil para aplicar medidas preventivas.

