Aseguran Drones, Armas y Cartuchos Durante Operativos en Reynosa

Como parte de las acciones implementadas dentro de la “Operación Frontera Norte”, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados obtenidos durante los días 17, 18 y 19 de octubre de 2025, destacando un importante aseguramiento en el municipio de Reynosa.

Decomiso de Drones, Armas y Cartuchos en Reynosa, Tamaulipas. Foto: @SSPCMexico

De acuerdo con el informe oficial, en Reynosa fue detenida una persona y se aseguraron dos armas de fuego, 26 cargadores, 44 cartuchos, 151 objetos explosivos, 18 drones, un detector de drones, tres antidrones, dos artefactos explosivos improvisados y un vehículo con reporte de robo.

El @GabSeguridadMX informa los resultados obtenidos de la #OperaciónFronteraNorte de los días 17, 18 y 19 de octubre de 2025. https://t.co/4aVCSQd3HK pic.twitter.com/ZM6h7YrS6s — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 20, 2025

Operación Frontera Norte Informa Resultados Durante 2025

Desde el inicio de la operación, el 5 de febrero de 2025, las autoridades han logrado la detención de 8,179 personas, además del aseguramiento de 6,387 armas de fuego, 1,111,711 cartuchos, 29,670 cargadores, más de 104 toneladas de droga, 5,231 vehículos y 992 inmuebles vinculados con actividades delictivas.

El Gobierno Federal señaló que todas las acciones se realizan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, reafirmando su compromiso con la seguridad en los estados del norte del país.

