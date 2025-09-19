Autoridades Decomisan Armamento y Vehículos Robados en Jaumave, Tamaulipas

El miércoles 17 de septiembre de 2025, elementos de la Guardia Estatal en coordinación con el Ejército Mexicano aseguraron armamento y vehículos robados en el municipio de Jaumave.

Como parte de las acciones de la Operación Frontera Norte, las autoridades decomisaron un arma larga, 20 cargadores, 151 cartuchos útiles, 19 chalecos tácticos y ocho equipos de radiocomunicación.

El @GabSeguridadMX informa acciones relevantes del jueves 18 de septiembre de 2025. https://t.co/S4A6kG9FeI pic.twitter.com/4uTtEEZHUD — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 19, 2025

Además, fueron asegurados seis vehículos con reporte de robo, de los cuales dos contaban con blindaje artesanal.

Las autoridades aseguraron equipos de radiocomunicación. Foto: SSPC México

Continúa Investigación por Fallecimiento de Menor en Carretera Reynosa - San Fernando

Autoridades de Tamaulipas investigan el ataque armado en el que murió un menor de siete años en la carretera Reynosa – San Fernando, ocurrido el pasado 4 de septiembre de 2025, en el que presuntamente participaron tres agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En el incidente, los padres del menor resultaron heridos.

El Fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, señaló que el compromiso de la institución es que este hecho no quede impune y se determine la responsabilidad correspondiente. Agregó que, si se confirma la participación de servidores públicos en el incidente, se deberán aplicar las acciones legales pertinentes.

Actualmente, tres elementos se encuentran bajo investigación. Como parte de las indagatorias, se confirmó que los agentes portaban armas al momento del ataque, y que al menos dos de ellas fueron accionadas.

Por el momento, los elementos están suspendidos de sus funciones mientras continúan las investigaciones para definir responsabilidades y las sanciones legales que enfrentarán los involucrados.

Extraño Hundimiento Preocupa a Vecinos de Matamoros, ¿De Qué Se Trata?

