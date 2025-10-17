Detienen a Tres Personas y Aseguran Armas en Nuevo Laredo

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer los resultados más recientes de la “Operación Frontera Norte”, correspondiente al jueves 16 de octubre de 2025, destacando importantes logros en materia de detenciones y aseguramientos.

Desde el inicio de la estrategia, el pasado 5 de febrero de este año, se ha logrado la detención de 8,139 personas, así como el aseguramiento de 6,367 armas de fuego, 1,106,690 cartuchos de diversos calibres, 29,481 cargadores, 104,200 kilogramos de droga, además de 5,216 vehículos y 987 inmuebles vinculados con actividades delictivas.

Las autoridades informaron que las acciones se llevan a cabo en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Detienen a Tres en Nuevo Laredo por Portación de Armas de Fuego

En Tamaulipas, específicamente en el municipio de Nuevo Laredo, se reportó la detención de tres personas y el aseguramiento de dos armas cortas, tres cargadores, 70 cartuchos, tres placas metálicas, cinco teléfonos celulares y un vehículo.

