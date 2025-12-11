Autoridades Logran Rescatar a Personas Privadas de la Libertad en Ciudad Victoria

Como resultado de un operativo interinstitucional encabezado por la Guardia Estatal y la Fiscalía General de Justicia, autoridades aseguraron un domicilio en el fraccionamiento Bambú, en Ciudad Victoria, donde se encontraban personas privadas de la libertad.

En la acción operativa fueron liberadas dos personas, quienes quedaron bajo resguardo y fueron trasladadas a la Fiscalía General de Justicia para rendir su declaración y recibir la atención médica correspondiente.

Las instituciones continúan con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

Persecución en Victoria Deja Dos Personas Secuestradas en Libertad

Autoridades de seguridad atendieron este día un reporte de privación ilegal de la libertad en la colonia Miguel Alemán, en Ciudad Victoria, lo que derivó en un operativo de búsqueda y persecución.

De acuerdo con información oficial, gracias al aviso oportuno al número de emergencias 9-1-1 y al apoyo del sistema de videovigilancia, se logró identificar un vehículo presuntamente relacionado con el hecho. A partir de ello, se inició una persecución que se extendió hacia la carretera Victoria–Matamoros, a la altura del fraccionamiento Los Cisnes.

Como resultado de la acción coordinada entre las autoridades, se logró la liberación de dos personas que habían sido privadas de la libertad, así como el aseguramiento del vehículo involucrado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer mayores detalles del caso, el cual continúa bajo investigación.

