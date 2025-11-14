Guardia Estatal Decomisa Drogas y Armas Durante Operativos en Reynosa; Hay Dos Detenidos

Personal de la Guardia Estatal llevó a cabo tres aseguramientos en distintos puntos del municipio de Reynosa, que derivaron en la detención de dos personas, el decomiso de diversas sustancias con características de narcóticos, la recuperación de un vehículo con reporte de robo y el aseguramiento de un arma larga, celulares y equipo táctico.

Todos los casos fueron turnados a la Fiscalía General de Justicia del Estado Tamaulipas, y la Fiscalía General de la República.

Dos Detenidos en Reynosa en Diversos Operativos de la Guardia Estatal. Foto: SSP Tamaulipas

Noticia Relacionada: Aprueban Aumento Tarifa Transporte Público en Tamaulipas. ¿Cuánto Costará en Diciembre 2025?

Decomisos en Reynosa por la Guardia Estatal

El primer hecho ocurrió en la colonia Los Muros, donde detectaron a dos hombres realizando necesidades fisiológicas en la vía pública, tras una inspección corporal, les fueron aseguradas 17 bolsitas transparentes con hierba seca con características de marihuana, otras seis bolsas tipo siplock con la misma sustancia, 12 bolsitas con piedra blanca similar al crack y 10 bolsitas con polvo blanco con rasgos de cocaína.

También portaban dos cangureras y cinco teléfonos tipo “sello” presuntamente utilizados para monitorear movimientos policiales. Los detenidos fueron identificados como Julio, de 40 años, y Antonio, de 28, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Estatal con los indicios asegurados.

Mientras que en la colonia Santa Fe localizaron una camioneta Ford Escape, sin placas de circulación, estacionada de manera irregular y con el motor encendido. En el interior, los oficiales visualizaron objetos relacionados con la comisión de delitos, entre ellos un arma larga modelo X15 con cargador insertado y una fornitura.

El vehículo, que no contaba con reporte de robo, fue asegurado y trasladado para su puesta a disposición en la FGR.

Finalmente, en la colonia Lic. Benito Juárez, los elementos detectaron una camioneta GMC estacionada en doble fila y con las ventanas abiertas. Al verificar su estatus en Plataforma México, confirmaron que contaba con reporte de robo. La unidad fue asegurada y enviada a la Fiscalía Estatal para continuar con los trámites legales.

Desconocido Ingresa a Parroquia en Matamoros a Robar. ¿Qué se Llevó?

Historias Recomendadas: