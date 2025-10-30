Panteones de Tamaulipas Extienden Horarios por Día de Muertos 2025

A solo dos días de la celebración de Día de Muertos 2025, diversas autoridades municipales en Tamaulipas han anunciado operativos y, en algunos casos, la ampliación de horarios en los panteones para facilitar las visitas a los fieles difuntos

La medida busca permitir a las familias honrar sus tradiciones con más tiempo y seguridad. Hasta el momento, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo lideran la lista de municipios con horarios extendidos confirmados.

Panteones de Ciudad Victoria Abiertos Hasta las 8:00 de la Noche

A partir del jueves 29 de octubre y durante los días clave de la festividad, los cementerios recibirán al público desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, con "tolerancia para el cierre" a fin de desalojar a los últimos visitantes.

Nuevo Laredo Realizará Eventos por el Día de Muertos 2025

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo confirmó que los panteones municipales no solo estarán abiertos en un horario extendido, sino que serán sede de eventos culturales nocturnos. El horario ampliado para las visitas se ha reportado desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

La noche del sábado 2 de noviembre de 2025, se realizará el Festival del Día de Muertos 2025 en el Panteón Municipal Antiguo y el Nuevo Panteón Municipal, con espectáculos de danza, música y teatro que iniciarán a las 7:00 de la tarde.

Matamoros, Reynosa y Tampico con Horarios por Confirmar

Pese a que las autoridades de otros municipios en Tamaulipas han confirmado la extensión de sus horarios y de la preparación de sus panteones, la información sobre una extensión formal del horario general de visitas permanece pendiente de un comunicado oficial.

Se recomienda a los visitantes de estos municipios estar atentos a los avisos de las autoridades locales o contactar a la Dirección de Servicios Públicos para evitar contratiempos durante su visita a los camposantos.

