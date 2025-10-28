Inicio Tamaulipas Peatón Muere Atropellado en el Parque Industrial de Reynosa; Responsable se Habría Fugado

Peatón Muere Atropellado en el Parque Industrial de Reynosa; Responsable se Habría Fugado

|

N+ Tamaulipas

-

Las autoridades atienden el atropellamiento de una persona en el Parque Industrial Villa Florida en Reynosa.

Peatón Muere Atropellada en el Parque Industrial de Reynosa

Peatón Muere Atropellada en el Parque Industrial de Reynosa. Foto: N+

COMPARTE:

Durante la mañana de este martes 28 de octubre de 2025, una persona perdió la vida al ser atropellada por un vehículo. Primeros reportes indican que el presunto responsable se dio a la fuga. Estos hechos ocurrieron en la avenida Los Pinos del Parque Industrial Villa Florida en Reynosa.

Accidente en el Parque Industrial Villa Florida de Reynosa. Foto: N+

Noticia Relacionada: Prevén Descenso de Temperatura en Tamaulipas por Llegada de Nuevo Frente Frío

Noticia en Desarrollo. 

Reportan Adorno de 'Halloween' Tirado en Parque Cultural de Reynosa ¿Qué es?

Historias Recomendadas: 

Accidentes
Inicio Tamaulipas Peaton muere atropellada parque industrial villa florida de reynosa