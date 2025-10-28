Peatón Muere Atropellado en el Parque Industrial de Reynosa; Responsable se Habría Fugado
N+ Tamaulipas
-
Las autoridades atienden el atropellamiento de una persona en el Parque Industrial Villa Florida en Reynosa.
Durante la mañana de este martes 28 de octubre de 2025, una persona perdió la vida al ser atropellada por un vehículo. Primeros reportes indican que el presunto responsable se dio a la fuga. Estos hechos ocurrieron en la avenida Los Pinos del Parque Industrial Villa Florida en Reynosa.
Noticia en Desarrollo.
