Decomisan Camioneta con Ponchallantas y Cartuchos Luego de Persecución en Reynosa

Persecución en Reynosa terminó con el aseguramiento de una camioneta, ponchallantas y cartuchos.

Decomisan Camioneta con Ponchallantas y Cartuchos Luego de Persecución en Reynosa.

Fue durante la noche de este martes 21 de octubre de 2025, que la Vocería de Seguridad en Tamaulipas reportó una persecución que involucró a una camioneta gris a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, en el municipio de Reynosa.

Ante la movilización, se emitió una alerta preventiva a la ciudadanía para evitar la zona y permitir las labores de las corporaciones.

Autoridades Aseguran Camioneta en Reynosa

Tras la persecución, elementos de la Guardia Estatal aseguraron una camioneta Chevrolet Suburban color gris, en cuyo interior fueron encontrados artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, así como diversos cartuchos útiles.

Todo lo decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia, quienes realizarán las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con hechos delictivos en la zona.

