Persecución en Reynosa Termina en Volcadura y Una Persona Muerta

Una persecución entre elementos de la Guardia Estatal y el conductor de una camioneta de color oscuro terminó en tragedia este mediodía de martes 14 de octubre de 2025, en la avenida San Martín del fraccionamiento San Francisco en Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la situación de riesgo el conductor perdió el control de la unidad motriz, provocando una aparatosa volcadura que dejó como saldo una persona sin vida.

Persecución en Reynosa Deja una Persona Sin Vida. Foto: N+

Noticia Relacionada: SpaceX Realiza Nueva Prueba de Lanzamiento en Texas: ¿Qué Pasó?

Elementos de la Guardia Estatal Acordonaron el Área del Accidente

El área fue acordonada por elementos de la Guardia Estatal, quienes resguardaron la zona mientras se realizaban las primeras diligencias. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió al sitio para llevar a cabo el levantamiento de evidencias y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la persona fallecida tiene relación directa con los hechos que originaron la persecución. Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido.

Historias Recomendadas: