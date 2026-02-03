Persecución en Reynosa Deja Varios Vehículos Dañados; Reportan Un Detenido

Un hombre fue detenido en Reynosa luego de registrarse una persecución que además dejó como resultado el presunto aseguramiento de armamento y tres vehículos chocados como daño colateral.

Fue durante la tarde de este martes 3 de febrero de 2026 cuando tras omitir las indicaciones de los elementos de la Guardia Estatal, los tripulantes de una camioneta color negra, con placas al corriente, se dieron a la fuga iniciando así una persecución que concluyó en la calle San Roberto, entre San José y Avenida Tecnológico, de la colonia Lomas del Real de Jarachina Sur, donde de manera extraoficial se mencionó también el aseguramiento de armamento y otros artefactos ilícitos, así como un teléfono celular.

Durante Persecución en Reynosa Sujetos Chocaron Vehículos Estacionados

Mientras intentaban evadir a las autoridades, los civiles se impactaron contra tres vehículos estacionados, propiedad de los residentes de dicha calle, concluyendo ahí la huida de uno de los tripulantes, mientras que dos más se dieron a la fuga.

Por al menos dos horas el área se mantuvo acordonada mientras autoridades realizaban los procedimientos correspondientes para apoyar a los propietarios de los vehículos dañados.

Hasta el momento, la Vocería de Seguridad en Tamaulipas no ha emitido información alguna sobre la situación que alarmó a los habitantes de este sector.

