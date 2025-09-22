Hallan Persona Sin Vida en Carretera a Tula; Esto Pasó

Una persona murió atropellada en el municipio de Tula, la noche del domingo 21 de septiembre de 2025.

La víctima aparentemente viajaba en una motocicleta, fue encontrada sin signos vitales a un costado de la cinta asfáltica, sobre el kilómetro 04 de la carretera federal 101; justo en la entrada del ejido Nuevo Padilla.

En el lugar, fue localizada una motocicleta. Foto: SSP Tamaulipas.

Suspenden Circulación en Carretera Federal 101 por Persona Atropellada

Derivado de este accidente, la circulación de la carretera federal 101 fue temporalmente cerrada en ambos sentidos.

Al lugar acudió personal de la Guardia Estatal para brindar seguridad a elementos de la Policía Investigadora y de Protección Civil, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

