Hallan Persona Sin Vida en Carretera a Tula; Esto Pasó
N+ Tamaulipas
Un cuerpo sin signos vitales fue encontrado a un costado de la Carretera Federal 101, en el municipio Tula. Esto fue lo que pasó.
Una persona murió atropellada en el municipio de Tula, la noche del domingo 21 de septiembre de 2025.
La víctima aparentemente viajaba en una motocicleta, fue encontrada sin signos vitales a un costado de la cinta asfáltica, sobre el kilómetro 04 de la carretera federal 101; justo en la entrada del ejido Nuevo Padilla.
Suspenden Circulación en Carretera Federal 101 por Persona Atropellada
Derivado de este accidente, la circulación de la carretera federal 101 fue temporalmente cerrada en ambos sentidos.
Al lugar acudió personal de la Guardia Estatal para brindar seguridad a elementos de la Policía Investigadora y de Protección Civil, quienes realizaron las diligencias correspondientes.
