Accidente entre Tractocamión y Autobús Escolar Deja Una Persona Sin Vida en Tamaulipas
N+ Tamaulipas
Una persona perdió la vida en un aparatoso accidente registrado sobre la carretera federal 81, en el municipio de González.
Una persona perdió la vida la tarde de este jueves 9 de octubre en un aparatoso accidente registrado sobre la carretera federal 81, en el municipio de González, Tamaulipas.
El choque ocurrió a la altura del kilómetro 28 e involucró a un tractocamión, un autobús tipo escolar y una camioneta particular. El impacto provocó el bloqueo total de la vialidad y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.
Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que una persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.
Cierran Circulación en Carretera Federal 81 por Accidente Vehicular
Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de dirigir el tráfico, mientras que personal de rescate trabajó para retirar las unidades y limpiar la zona.
La circulación continúa cerrada en ambos sentidos, por lo que se recomienda a los conductores usar vías alternas y manejar con precaución.
