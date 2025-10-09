Accidente entre Tractocamión y Autobús Escolar Deja Una Persona Sin Vida en Tamaulipas

Una persona perdió la vida la tarde de este jueves 9 de octubre en un aparatoso accidente registrado sobre la carretera federal 81, en el municipio de González, Tamaulipas.

El choque ocurrió a la altura del kilómetro 28 e involucró a un tractocamión, un autobús tipo escolar y una camioneta particular. El impacto provocó el bloqueo total de la vialidad y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que una persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

Cierran Circulación en Carretera Federal 81 por Accidente Vehicular

Foto: SSP Tamaulipas

Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de dirigir el tráfico, mientras que personal de rescate trabajó para retirar las unidades y limpiar la zona.

La circulación continúa cerrada en ambos sentidos, por lo que se recomienda a los conductores usar vías alternas y manejar con precaución.

