Video: Pescadores Captan Tromba Marina en Playa de Tamaulipas

Pescadores de playa Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas vivieron un momento extraordinario mientras realizaban sus labores cotidianas en las cálidas aguas del Golfo de México.

Al adentrarse en el mar, fueron testigos de un fenómeno natural poco común: una tromba marina.

Noticia Relacionada: Listo Nuevo Lanzamiento de Prueba Cohete Starship de SpaceX en Texas. ¿Cuándo Es?

Con asombro, los hombres del mar observaron cómo una nube descendía del cielo para tomar agua del océano.

Pescadores de playa Miramar, en Tamaulipas, captaron en video una tromba marina en el Golfo de México.



Los hombres capturaron el momento en el que una nube descendía del cielo para tomar agua del océano. pic.twitter.com/l3EiOT4cda — ViralesMex (@virales_mex) October 4, 2025

Sin dudarlo, aprovecharon la oportunidad para capturar el momento en video, conscientes de que presenciaban un verdadero regalo de la naturaleza.

Este tipo de fenómeno, aunque puede ser peligroso, también es un espectáculo visual que resalta la fuerza y belleza de los elementos naturales.

Los pescadores, impresionados, compartieron las imágenes que ya han comenzado a circular en redes sociales, despertando el asombro de usuarios por igual.

¿Qué es una tromba marina?

Una tromba marina es un fenómeno meteorológico similar a un tornado, pero que se forma sobre el agua. Se caracteriza por una columna de aire que conecta una nube de tormenta con la superficie del mar o un lago, levantando agua a su paso.

Aunque suelen durar poco tiempo, representan un riesgo para embarcaciones pequeñas, debido a los fuertes vientos y oleaje que generan.

Roban Celular a Creador de Contenido en Reynosa Mientras Grababa en Plena Calle

Historias Recomendadas: