Se Incendia Microbús en Avenida de Matamoros; Estudiantes y Trabajadores Evacuan Unidad

Momentos de tensión se registraron la mañana de este lunes 6 de octubre de 2025, luego de que una unidad de transporte público de la Ruta 13 Puerto Rico se incendiara sobre la avenida 12 de Marzo, a la altura de la Clínica Plus, en Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, en el microbús viajaban varios pasajeros, entre ellos estudiantes, quienes lograron descender a tiempo antes de que las llamas consumieran por completo el vehículo.

Incendio de Microbús en Avenida 12 de Marzo de Matamoros. Foto: Virales_Mex

Llamas se Propagaron con Rapidez; Unidad Quedó en Cenizas

Testigos relataron que el fuego se propagó con rapidez, lo que generó escenas de pánico; sin embargo, todos los ocupantes consiguieron ponerse a salvo sin que se reportaran personas lesionadas.

