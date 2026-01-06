Autoridades Buscan a Sospechoso por Homicidio de Eddy Betancourt en Texas; Habría Huido a México

La Policía de McAllen mantiene activa la búsqueda de dos hombres presuntamente relacionados con el homicidio de Eddy Betancourt, quien se desempeñaba como comisionado de Instalaciones del estado de Texas. Las autoridades han solicitado el apoyo de la ciudadanía para avanzar en la localización de los sospechosos.

Sospechosos de Homicidio Eddy Betancourt en McAllen. Foto: Policía de McAllen

De acuerdo con la investigación, Reynaldo Mata-Ríos, señalado como autor material del asesinato, habría cruzado hacia México el pasado 28 de diciembre, mientras que Leonel Pérez Delgado, residente de Pharr, es acusado de haberlo ayudado a huir tras los hechos.

Policía de McAllen Busca a Sospechosos por Homicidio de Eddy Betancourt

Las autoridades señalaron que el caso continúa bajo investigación y que se mantiene la coordinación con agencias estatales y federales para dar con el paradero de los involucrados. La Policía de McAllen reiteró que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para el esclarecimiento del homicidio y pidió a la población colaborar de manera responsable a través de las líneas habilitadas.

Leonel Pérez Delgado es descrito como:

61 años de edad

Hombre hispano

1.73 metros de estatura

102 kilogramos de peso

Cabello canoso

Ojos color café

Último domicilio conocido en Pharr, Texas

Si tienes información, puedes comunicarte al 956-681-2000 o realizar un reporte anónimo al 956-687-8477.

