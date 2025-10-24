Lanzan Convocatoria Para los Premios de la Juventud Tamaulipas 2025
El Instituto de la Juventud Tamaulipas lanzó la convocatoria 2025 para reconocer a los jóvenes de la entidad.
El Instituto de la Juventud en Tamaulipas, lanzó la convocatoria para los Premios de la Juventud 2025, la cual estará vigente del 23 de octubre al 20 de noviembre, dirigida a jóvenes tamaulipecos de entre 12 y 29 años.
Que ha tenido bien a designar el monto de 50 mil pesos para las dos categorias participantes, que es de 12 a 17 y de 18 a 29 en sus diversas áreas de participación.
Óscar Azael Perales Rodríguez, Director del Instituto de la Juventud Tamaulipas
Las categorías incluyen: Desarrollo Académico, Cultura y Artes, Género y Diversidad, Apoyo al Campo y Desarrollo Rural, Cuidado del Medio Ambiente, Impulso al emprendimiento, Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, Cultura Política y Democracia Participativa, además de Ciencia y Tecnología.
En la edición 2023 participaron 450 jóvenes, mientras que en 2024 la cifra ascendió a casi 700 registros, por lo que este año las autoridades esperan superar la meta de participación.
¿Cuáles son las Bases para Participar en los Premios Juventud 2025?
Las candidaturas a obtener el premio estatal de la juventud 2025, deberán ser jóvenes originarios o que residan por al menos 3 años comprobables en Tamaulipas, cuya edad sea entre los 12 y los 29 años de edad. Además de no haber recibido con anterioridad el premio estatal de la juventud de ediciones anteriores.
