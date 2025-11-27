Productores Levantan Bloqueo en Carretera Tampico-Mante Tras Presunto Acuerdo

Productores del sur de Tamaulipas retiraron el bloqueo instalado en el kilómetro 35 de la carretera Tampico-Mante, a la altura de la entrada Estación Colonias de Altamira, luego de recibir una comunicación proveniente de la Ciudad de México sobre un posible acuerdo con el Gobierno Federal. La decisión se tomó este jueves 27 de noviembre, tras varios días de afectaciones viales generadas por las unidades agrícolas que permanecían sobre la vía como parte de su protesta.

Nota relacionada: Segundo Bloqueo de Agricultores en Carreteras de Mexicali Hoy; Cuarto Día de Manifestación

De acuerdo el vocero del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano en la región, la llamada recibida desde la capital fue determinante para liberar el paso en la carretera. Según explicó, la información proporcionada apuntó a que el acuerdo nacional solicitado por los productores podría ser firmado en cuestión de horas, motivo por el cual optaron por dar paso a los vehículos y suspender temporalmente la movilización.

Los productores permanecen en la zona para volver a bloquear el paso si no existe algún acuerdo.

Los productores aclararon que, aunque se retiraron de la carretera, la suspensión del bloqueo no representa un cierre definitivo del movimiento.

Hasta nuevo aviso, la organización continuará a la espera de que el convenio se concrete y de que el Gobierno Federal garantice la respuesta que el sector ha exigido durante las últimas semanas. Por ello, los tractores se mantendrán cerca de la zona, listos para volver a movilizarse si las autoridades no cumplen lo pactado.

Nota relacionada: Agricultores Bloquean Carreteras de Tamaulipas por Cuarto Día Consecutivo

¿Cuándo regresará a la normalidad el flujo en la carretera Tampico-Mante?

En cuanto a la vialidad, los agricultores informaron que a partir del viernes 28 de noviembre la circulación regresará a la normalidad. El desbloqueo permitirá que el tránsito fluya con regularidad después de las afectaciones provocadas por el cierre parcial de la vía.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano mencionó que sus acciones han sido motivadas por la necesidad de obtener certidumbre para la actividad agrícola en el sur de Tamaulipas.

Nota relacionada: Carreteras Bloqueadas en Tamaulipas Hoy: Agricultores y Productores Mantienen Cierres

Con el retiro de las unidades y la vigilancia que mantienen en los alrededores, los productores aguardan la confirmación oficial de la firma del acuerdo. Mientras tanto, dejaron claro que permanecerán preparados para retomar las movilizaciones si el compromiso entre ambas partes no se formaliza.

Historias recomendadas:

RCP