¿Qué Pasó con el Hospital Naturista de Ciudad Madero? Prohíben el Acceso

El antiguo hospital naturista, ubicado en Ciudad Madero, fue recientemente cercado y se prohibió el acceso a sus instalaciones, situación que sorprendió a los habitantes de la zona.

El inmueble, inaugurado en 1984 bajo el nombre de Centro de Rehabilitación Juan Álvarez Díaz, estuvo especializado en nutrición, hidromasajes y diversas terapias. Sin embargo, dejó de funcionar en 1994, permaneciendo en abandono por más de tres décadas.

Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados

El hospital se ha convertido en un ícono de leyendas urbanas en la zona Sur de Tamaulipas. Foto: N+

Hospital Naturista, Lugar de Leyendas Urbanas en Tamaulipas

Durante este tiempo, el edificio se convirtió en un sitio rodeado de leyendas de terror que atraían por curiosidad a jóvenes y visitantes.

En su interior se realizaban rituales, se encontraron pentagramas invertidos dibujados y grafitis, además de ser un espacio usado para sesiones fotográficas y grabaciones de cortometrajes de suspenso.

Ahora el lugar cuenta con señalizaciones de propiedad privada. Foto: N+

Ahora, tras 31 años en el abandono, la propiedad fue delimitada con malla y señalizaciones que advierten que se trata de un espacio privado, quedando restringida toda entrada al lugar.

Mujer Invade Primaria en Ciudad Victoria y Deja Droga; Reportan Padres de Familia

Historias Recomendadas: