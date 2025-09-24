¿Qué Pasó con el Hospital Naturista de Ciudad Madero? Prohíben el Acceso
El hospital naturista en Ciudad Madero, Tamaulipas, conocido por sus leyendas paranormales, fue cerrado luego de 30 años en el abandono. ¿Por qué?
El antiguo hospital naturista, ubicado en Ciudad Madero, fue recientemente cercado y se prohibió el acceso a sus instalaciones, situación que sorprendió a los habitantes de la zona.
El inmueble, inaugurado en 1984 bajo el nombre de Centro de Rehabilitación Juan Álvarez Díaz, estuvo especializado en nutrición, hidromasajes y diversas terapias. Sin embargo, dejó de funcionar en 1994, permaneciendo en abandono por más de tres décadas.
Hospital Naturista, Lugar de Leyendas Urbanas en Tamaulipas
Durante este tiempo, el edificio se convirtió en un sitio rodeado de leyendas de terror que atraían por curiosidad a jóvenes y visitantes.
En su interior se realizaban rituales, se encontraron pentagramas invertidos dibujados y grafitis, además de ser un espacio usado para sesiones fotográficas y grabaciones de cortometrajes de suspenso.
Ahora, tras 31 años en el abandono, la propiedad fue delimitada con malla y señalizaciones que advierten que se trata de un espacio privado, quedando restringida toda entrada al lugar.
