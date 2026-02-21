Protestan Contra el Muro Fronterizo Durante la Ceremonia del Abrazo en Nuevo Laredo

En el marco de la tradicional Ceremonia del Abrazo celebrada este sábado 21 de febrero 2026 en el Puente Internacional II Juárez-Lincoln, entre Nuevo Laredo (Tamaulipas) y Laredo (Texas), un grupo de manifestantes se congregó bajo la estructura, a un costado del Río Bravo, para expresar su rechazo a la construcción del muro fronterizo.

Con mantas y letreros con consignas como “Two Cities One River No Borderwall” y “No Borderwall”, los participantes dejaron clara su postura durante la celebración binacional. La protesta se desarrolló en todo momento de forma pacífica.

¿Qué es la ceremonia del abrazo?

Se realiza desde 1898 en el marco de las festividades por el natalicio de George Washington, reuniendo a las autoridades de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas quienes encabezan un abrazo simbólico que representa la hermandad entre ambas ciudades fronterizas.

En su edición número 129, el cruce internacional fue cerrado desde las 05:00 horas para llevar a cabo esta ceremonia donde Maria Fernanda López y Eugenio Galindo (menores de Nuevo Laredo) dieron el abrazo a los pequeños Minnie Rodriguez y Dylan Valentine Puig (de Laredo). Posteriormente, la alcaldesa Carmenlilia Canturosas y el alcalde Victor Treviño reafirmaron los lazos de amistad, respeto, y colaboración entre ambas ciudades.

