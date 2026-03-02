Hasta Tres Horas para Cruzar a USA: Registran Largas Filas en Puentes de Matamoros; Esto Sabemos

Este inicio de semana registraron largas filas en los diversos puentes internacionales que conectan la ciudad de Heroica Matamoros con Brownsville, Texas.

De acuerdo a los conductores, las revisiones al cruzar hacia Estados Unidos se incrementaron este lunes 2 de marzo de 2026, aunado a que muchas familias retoman sus actividades diarias en el lado americano.

Nota Relacionada: Con IA y Música Banda, Embajada de EUA Pide a los Migrantes Mexicanos que No Crucen a su País

El tiempo de espera superó en algunos cruces las tres horas, registrando filas larguísimas y la desesperación de algunos conductores que buscaban meterse a la línea.

Puentes Internacionales Donde Hubo Mayor Tiempo de Espera Hoy en Matamoros

Los puentes internacionales donde se registró mayor carga vehicular fueron el Puente B&M (Puente Viejo), y el Puente Internacional Gateway (Puente Nuevo), principales conexiones entre Heroica Matamoros y Brownsville. En estos cruces hubo un tiempo de espera de aproximadamente tres a cuatro horas.

Una de las posibles causas del incremento en los tiempos de espera sería el refuerzo en los filtros de revisión por parte de autoridades estadounidenses, particularmente en los carriles de inspección primaria.

En distintos periodos del año, agencias como la U.S. Customs and Border Protection (CBP) implementan revisiones más exhaustivas de manera aleatoria, lo que puede reducir la velocidad de cruce, ya que algunos vehículos son enviados a inspección secundaria.

Este tipo de operativos puede incluir:

Verificación más detallada de documentos migratorios.

Revisión física de vehículos.

Inspecciones adicionales por razones de seguridad nacional.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial confirmando un operativo extraordinario; sin embargo, usuarios frecuentes señalaron que el avance fue más lento de lo habitual desde temprana hora.

Historias recomendadas: