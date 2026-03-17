Registran Sismo de Magnitud 3.8 en Jaumave; el Tercero del 2026 en Tamaulipas

Se registró el primer sismo del mes de marzo en Tamaulipas, convirtiéndose en el tercero en lo que va del año en la entidad.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una magnitud de 3.8 y se localizó a 27 kilómetros al suroeste de Ciudad Victoria, con epicentro en Jaumave.

Cabe recordar que durante el mes de febrero también se reportó un sismo en Jaumave, con una magnitud de 3.9, mientras que en enero se registró otro movimiento de magnitud 3.5 en Burgos.

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¿Qué Hacer en Caso de Sismo?

Ante la posibilidad de un sismo, las autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma y seguir una serie de acciones que pueden ayudar a reducir riesgos y proteger la vida.

Durante el movimiento telúrico, es importante conservar la calma y evitar correr o empujar a otras personas. Se debe buscar un lugar seguro, preferentemente junto a muros de carga, columnas o bajo marcos de puertas firmes, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Si se está en el interior de un edificio, se recomienda no utilizar elevadores ni escaleras durante el sismo, y mantenerse alejado de cristales y lámparas. En caso de encontrarse en la calle, lo ideal es alejarse de postes, cables eléctricos, árboles o estructuras que puedan colapsar.

Una vez que el movimiento haya terminado, es fundamental revisar si hay fugas de gas, daños estructurales o incendios. Si el inmueble presenta daños visibles, se debe evacuar con precaución y no volver a entrar hasta que las autoridades indiquen que es seguro.

Protección Civil también sugiere mantener a la mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio portátil, documentos importantes y un botiquín de primeros auxilios.

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