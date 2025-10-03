Reportan Nuevos Contagios de Coxsackie en Jardines de Niños de Ciudad Madero

El virus coxsackie comúnmente conocido como "pie, mano, boca" continúa causando preocupación al sur de Tamaulipas, luego de confirmarse nuevos contagios en jardines de niños de Ciudad Madero.

La titular del CREDE Madero, Blanca Carrasco, informó que el primer brote se registró el pasado 19 de septiembre en el Jardín de Niños Ovidio Decroly, ubicado en la colonia Puerto Alegre, donde se detectaron tres casos: dos confirmados y uno sospechoso.

Ya son varios los planteles educativos afectados por este virus en Ciudad Madero. Foto: N+

Asimismo, señaló que actualmente se reportó que otro plantel afectado es el Jardín de Niños Club de Leones, situado en la colonia Heriberto Kehoe, donde seis alumnos resultaron contagiados.

Ante esta situación, se exhorta a los padres de familia a estar atentos a los síntomas que pueda presentar su hijo y, en caso de sospecha, evitar enviarlo a clases con el fin de prevenir la propagación del virus en las instituciones educativas.

Síntomas de Coxsackie en Menores

El doctor Juárez del Ángel, explicó que la enfermedad Coxsackie es común en menores y presenta síntomas característicos como salpullido en la boca, manos y pies, que pueden acompañarse de fiebre y malestar general. Asimismo, se contagia a través del contacto directo.

Carlos Arturo Juárez del Ángel, Director de la Jurisdicción Sanitaria No. 12.

El médico, dijo que los dos casos iniciales fueron reportados en la última semana epidemiológica, sin embargo, en lo que va de la semana, contabilizan 8 casos entre los municipios de Altamira, González y Aldama.

