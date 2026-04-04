Reportan Vehículos Afectados por Ponchallantas en Tamaulipas; Esto Sabemos

Una situación de riesgo fue reportada por usuarios de redes sociales en la carretera Ribereña, a la altura del ejido Los Cavazos, tras la presencia de artefactos conocidos como “ponchallantas”.

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¿En dónde reportan las afectaciones?

De acuerdo con los reportes, estos objetos fueron esparcidos sobre la avenida Cavazos, en la entrada al Parque Industrial Makilpark y al Centro Recreativo La Playita, lo que provocó afectaciones a varios vehículos.

Versiones señalan que una camioneta de la Guardia Estatal habría sido incendiada y que elementos de esta corporación fueron trasladados a un hospital privado cercano, además de registrarse varios vehículos con neumáticos dañados, entre ellos una unidad de Protección Civil Municipal.

Hasta el momento, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas únicamente ha informado sobre la realización de recorridos en la zona derivados de una situación de riesgo, sin confirmar los hechos reportados en redes sociales.

Las autoridades mantienen presencia en el área mientras se espera información oficial sobre lo ocurrido.

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