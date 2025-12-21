Reportan Volcadura de Autobús en la Carretera Mante - Victoria con Xicoténcatl
Autoridades de Tamaulipas informan sobre la volcadura de un autobús en carretera Mante - Victoria con carretera Xicoténcatl - Estación Calles de Xicoténcatl.
Mediante un twit las autoridades de Tamaulipas informan que se encuentran atendiendo un reporte de una volcadura de autobús en carretera Mante - Victoria con carretera Xicoténcatl - Estación Calles de Xicoténcatl.
Se recomienda precaución al transitar por la zona.
Información en desarrollo…
