Reportan Volcadura de Autobús en la Carretera Mante - Victoria con Xicoténcatl

Mediante un twit las autoridades de Tamaulipas informan que se encuentran atendiendo un reporte de una volcadura de autobús en carretera Mante - Victoria con carretera Xicoténcatl - Estación Calles de Xicoténcatl.

Se recomienda precaución al transitar por la zona.

Información en desarrollo…

