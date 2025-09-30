Presunto Hallazgo de Cuerpo en el Río Pánuco Moviliza a Autoridades de Tamaulipas

Una intensa movilización de fuerzas federales, estatales y cuerpos de emergencia se registró durante la noche del lunes 29 de septiembre de 2025 en Ciudad Madero, Tamaulipas; ante el reporte de un presunto cuerpo sin vida en el río Pánuco, a la altura de las escolleras de Playa Miramar.

Este hecho reunió a la Guardia Estatal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, la Guardia Nacional, así como Bomberos de Ciudad Madero.

Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados

Muere Joven Ahogado en Alberca de Salón de Fiestas en Tamaulipas

Reportan Presunto Cuerpo Sin Vida en el Río Pánuco; Autoridades No Encuentran Nada

Primeros informes señalan que llegó un reporte al número de emergencias en donde un pescador afirmaba haber hallado el cuerpo sin vida de una mujer, brindó la ubicación y las autoridades se trasladaron al lugar de los hechos.

Al realizar recorridos por el área, autoridades no encontraron ningún cuerpo. Foto: N+

Sin embargo, tras más de una hora de recorridos de vigilancia, no encontraron a ningún pescador ni mucho menos a la presunta persona sin vida. Posteriormente, los oficiales se retiraron del lugar, dando aviso a sus superiores de la situación.

Historias Recomendadas: