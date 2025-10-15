Rescatan a Dos Personas Privadas de la Libertad en Motel de Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal Tamaulipas lograron liberar a dos personas que presuntamente habían sido privadas de la libertad, tras atender una denuncia anónima en el municipio de Reynosa. El hecho ocurrió en un motel ubicado en la colonia José López Portillo, donde los agentes acudieron luego de recibir el reporte sobre la posible retención ilegal de dos ciudadanos.

De acuerdo con la información oficial, las víctimas ingresaron al lugar maniatadas a bordo de un vehículo y solicitaron ayuda, lo que permitió a las autoridades intervenir de inmediato.

Guardia Estatal Tamaulipas Logra el Rescate de Dos Personas Secuestradas en Reynosa. Foto: SSP Tamaulipas

Personas Privadas de la Libertad Contaban con Reporte de Desaparición en Tamaulipas

En el sitio también fue asegurado el presunto responsable, así como el automóvil en el que se desplazaban, siendo puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

Se informó que las personas liberadas contaban con un reporte de desaparición interpuesto por sus familiares, quienes señalaron haber recibido llamadas telefónicas en las que se les exigía dinero a cambio de su liberación.

Autoridades Decomisan Drogas en Nuevo Laredo

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre las acciones realizadas durante la jornada del martes 14 de octubre de 2025 en Tamaulipas, destacando lo siguiente:

En la ciudad de Nuevo Laredo, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, 14 cargadores, 420 cartuchos, 300 kilos de marihuana y un vehículo. Según estimaciones, el costo de la droga asegurada es de un millón de pesos.

El @GabSeguridadMX informa los resultados obtenidos de la #OperaciónFronteraNorte del día 14 de octubre de 2025.

