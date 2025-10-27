Joven Originaria de Houston fue Localizada en Carretera de Tamaulipas; Fue Víctima de Robo

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero auxiliaron a una joven originaria de Houston, Texas, quien caminaba sola a la orilla de la Carretera Federal 101, a la altura del kilómetro 122, cerca del puente “El Encinal”.

Durante un recorrido de vigilancia, los agentes observaron a una mujer transitando por el lugar y al aproximarse para brindarle apoyo, se identificó como Angelita Moreno, de 24 años, quien indicó tener como destino el rancho “La Venadita”, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

Rescatan a Mujer Estadounidense en Carretera de Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

Joven Estadounidense es Originaria de Houston, Texas

La joven relató que llevaba dos días viajando y que había sido víctima de robo, perdiendo todas sus pertenencias. Al verificar la información, los elementos detectaron que sus características coincidían con una publicación en redes sociales que solicitaba apoyo para su localización, por lo que se activaron los protocolos de atención y enlace institucional.

Angelita manifestó no requerir atención médica, aunque se le proporcionaron agua y alimentos, ya que llevaba tiempo sin ingerir alimentos. Posteriormente, fue trasladada al Sistema DIF Municipal de Hidalgo, donde se prevé su encuentro con familiares.

