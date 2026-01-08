Rescatan a Trabajador en Tamaulipas Luego de Caer a Alcantarilla y Quedar Inconsciente

Un joven hombre estuvo a punto de perder la vida tras caer en una alcantarilla, esto en calles de la colonia Azucarera, en el municipio de Mante, al sur de Tamaulipas.

De acuerdo con testigos, el peso de unos costales que se encontraba extrayendo lo arrastró hacia el fondo del pozo de visita, donde quedó sumergido. La situación se tornó crítica debido a la acumulación de gases tóxicos, provocando que perdiera el conocimiento por asfixia. Tras los intentos de su compañero de trabajo por rescatarlo, otras personas se sumaron a las labores, logrando sacarlo para que los paramédicos realizaran labores de reanimación, logrando estabilizarlo.

Serán las Autoridades Quienes Investiguen lo Ocurrido en El Mante

Autoridades ya investigan esta situación, ya que estos hombres se encontraban trabajando sin las medidas de protección necesarias.

