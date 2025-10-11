Rescatan a Víctima de Secuestro y Detienen a Cuatro Presuntos Responsables en Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal Tamaulipas rescataron a una persona que se encontraba privada de la libertad y detuvieron en flagrancia a cuatro presuntos responsables, tras atender un reporte canalizado por el C5 en el Fraccionamiento Pirámides en Reynosa, Tamaulipas.

El operativo permitió ubicar una camioneta Ford Explorer, en la cual viajaba el grupo de personas. Durante la inspección visual, los elementos estatales observaron que en la parte trasera del vehículo se encontraba un hombre atado de pies y manos, con señales de violencia física.

Rescatan a Víctima de Secuestro y Detienen a Cuatro Presuntos Secuestradores en Reynosa. Foto: SSP Tamaulipas

Presuntos Secuestradores Fueron Puestos a Disposición de la FGJT

Los cuatro tripulantes fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), mientras que la víctima fue liberada y canalizada a las instancias correspondientes para recibir atención médica y psicológica.

