Rescatan con Vida a Hombre Arrastrado por la Corriente del Río Pánuco; Estaba Alcoholizado

Un hombre de 38 años fue rescatado con vida del río Pánuco luego de ser arrastrado por la corriente cuando ingresó al río para bañarse. De acuerdo con el reporte, la víctima fue visto flotando en medio del río, por lo que testigos solicitaron el apoyo de la Capitanía de Puerto, quienes de inmediato solicitaron dos lanchas para ser auxiliada.

El rescate se llevó a cabo a la altura del paso del 106, donde lograron poner al hombre a salvo en tierra firme de lado de Tamaulipas. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron los primeros auxilios. Afortunadamente, el rescate se realizó a tiempo, evitando una tragedia.

Se informó que el afectado, quien dijo habitar en la colonia El Pozo del municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, presentaba aparente estado de ebriedad, por lo que en el sitio también se encontraba la Guardia Estatal Tamaulipas, quienes finalmente se lo llevaron detenido debido al estado inconveniente.

Qué Hacer si Eres Arrastrado por la Corriente de un Río

Mantén la calma. No intentes luchar contra la corriente.

No intentes luchar contra la corriente. Flota y mantén la cabeza fuera del agua. Adopta una posición horizontal boca arriba, con los pies apuntando en la dirección del flujo.

Adopta una posición horizontal boca arriba, con los pies apuntando en la dirección del flujo. No nades contra la corriente. En lugar de intentar ir directo hacia la orilla, nada en diagonal , aprovechando el flujo para salir gradualmente del cauce.

En lugar de intentar ir directo hacia la orilla, , aprovechando el flujo para salir gradualmente del cauce. Protege tu cuerpo. Mantén los pies a flote, ligeramente arriba de la superficie, para evitar que queden atrapados entre piedras o ramas bajo el agua.

Mantén los pies a flote, ligeramente arriba de la superficie, para evitar que queden atrapados entre piedras o ramas bajo el agua. Pide ayuda en cuanto puedas. Si hay personas cerca, grita o haz señales con las manos cuando estés en un punto visible.

