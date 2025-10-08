Nuevo Laredo: Localizan Cuerpo de un Hombre en Aguas del Río Bravo

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo llevaron a cabo el rescate del cuerpo de un hombre sin vida durante el mediodía de este miércoles 8 de octubre de 2025 en las aguas del Río Bravo.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se registró a la altura de la calle Constanza García, donde personal especializado ingresó al cauce del río para recuperar el cuerpo.

🟡 | #VoceríaInforma



Autoridades de auxilio y rescate atienden reporte de persona ahogada en el Río Bravo a la altura de la colonia Independencia de #NuevoLaredo. pic.twitter.com/RB5ejh9Izf — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 8, 2025

Posteriormente, la víctima fue trasladada a la plataforma ubicada en el Puente Internacional Juárez – Lincoln (Puente II), donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Hombre Hallado Sin Vida en Río Bravo No Ha Sido Identificado

El cuerpo fue retirado por personal de Servicios Periciales. Foto: @noticias_tams

Al sitio arribaron agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales para iniciar las labores de identificación y determinar las posibles causas del fallecimiento. Hasta el momento, el hombre no contaba con documentos que permitieran conocer su identidad.

Las autoridades exhortan a la población a evitar ingresar al Río Bravo debido a las fuertes corrientes que pueden representar un alto riesgo, así como a reportar de inmediato cualquier situación de emergencia al 911 para una atención oportuna.

