Nuevo Laredo: Localizan Cuerpo de un Hombre en Aguas del Río Bravo
N+ Tamaulipas
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo rescataron el cuerpo de un hombre hallado en el río Bravo.
COMPARTE:
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo llevaron a cabo el rescate del cuerpo de un hombre sin vida durante el mediodía de este miércoles 8 de octubre de 2025 en las aguas del Río Bravo.
De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se registró a la altura de la calle Constanza García, donde personal especializado ingresó al cauce del río para recuperar el cuerpo.
Noticia Relacionada: Emiten Aviso epidemiológico en Escuelas y Guarderías de Tamaulipas por Virus Coxsackie
🟡 | #VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 8, 2025
Autoridades de auxilio y rescate atienden reporte de persona ahogada en el Río Bravo a la altura de la colonia Independencia de #NuevoLaredo. pic.twitter.com/RB5ejh9Izf
Posteriormente, la víctima fue trasladada a la plataforma ubicada en el Puente Internacional Juárez – Lincoln (Puente II), donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes.
Hombre Hallado Sin Vida en Río Bravo No Ha Sido Identificado
Al sitio arribaron agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales para iniciar las labores de identificación y determinar las posibles causas del fallecimiento. Hasta el momento, el hombre no contaba con documentos que permitieran conocer su identidad.
Las autoridades exhortan a la población a evitar ingresar al Río Bravo debido a las fuertes corrientes que pueden representar un alto riesgo, así como a reportar de inmediato cualquier situación de emergencia al 911 para una atención oportuna.
Historias Recomendadas:
- Nombran a Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez Nuevo Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo
- ¿Cuándo Será Cambio de Horario 2025 en Tamaulipas? Municipios en los que se Atrasa el Reloj
- Marciano Fest 2025: ¿Qué Actividades Habrá en Playa Miramar? Cartelera Completa