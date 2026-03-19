Colectivo Realiza el Hallazgo de Restos de una Mujer al Interior de Tubería de Reynosa

Restos óseos humanos y de ropa interior de mujer, así como bisutería, fueron localizados por integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, la tarde de este miércoles 18 de marzo de 2026, donde además destacan un teléfono celular completo, así como carátulas y partes calcinadas de por lo menos otros tres aparatos.

Los hallazgos se registraron dentro de una tubería pluvial ubicada a un costado del corredor de la Avenida Puente Pharr, ubicada a una distancia de poco más de 400 metros del CBTis #276 y a un kilómetro del Fraccionamiento El Campanario, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Los objetos encontrados fueron expuestos en la página de Facebook de esta Asociación, Amor por los Desaparecidos, Colectivo Amor, con la finalidad de que sean reconocidos por algún familiar.

Hallan Restos de una Mujer en Tubería de Reynosa. Foto: Colectivo Amor

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Localizan Restos Óseos al Interior de Bolsa de Basura en Reynosa

Fue a través de un reporte anónimo que integrantes del colectivo Amor por los desaparecidos en Tamaulipas llevaron a cabo el hallazgo de una bolsa que contenía algunos huesos humanos, hecho ocurrido en la ciudad de Reynosa, por lo que de inmediato se dio conocimiento a las autoridades, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

La localización de estas osamentas que se encontraban dentro de una bolsa negra tuvo lugar en un área de maleza que se encuentra sobre el libramiento Anzaldúas, frente a la colonia Actrices Mexicanas, en donde también se observó la presencia de elementos de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, Guardia Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes resguardaron el área.

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