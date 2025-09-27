Retiran Visa a Diputado Federal Mario López; En Exclusiva nos Explica el Motivo

Luego que circulara la presunta detención del Exalcalde de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, Mario López Hernández, al intentar cruzar hacia Brownsville a través de un puerto fronterizo durante la noche del viernes 26 de septiembre de 2025, su equipo de comunicación ha salido a desmentir dicha versión.

Fue a través de una entrevista exclusiva para N+ que el ahora diputado federal por el partido Verde Ecologista da su versión de los hechos.

López Hernández, menciona que fue alrededor de las 21:15 horas del viernes que se dirigía a una cena con amigos en la vecina ciudad de Brownsville, Texas cuando un agente del CBP en el puente internacional le comentó que su visa se encontraba dañada por lo que tendría que renovarla para mantener su documento vigente.

Puente Internacional cruce Tamaulipas a Estados Unidos. Foto: N+

Comenta durante la entrevista que el oficial de migración lo pasó para una segunda revisión ya que tenía un reporte de la agencia que data del año 2020 por un tema de extorsión que denunció el exalcalde de Matamoros.

Este proceso de revisión se prolongó por varias horas ya que las autoridades norteamericanas debían corroborar toda la información que ellos tenían en el sistema.

Al diputado federal, se le indagó sobre si se le retiró la visa americana.

Luego de ser cuestionado sobre si se le retiró la visa de turista americana, el funcionario comentó que efectivamente se le retiró, pero por motivos de daño al plástico y no por otros motivos ajenos a ello.

Se le exhortó a acudir al consulado americano para iniciar su proceso de renovación.

Autoridades de migración escoltan al Diputado Federal Mario López | N+

A Mario López Hernández se le vio saliendo de las instalaciones del cruce internacional alrededor de las 11:00 de la mañana de hoy 27 de septiembre siendo escoltado por un oficial femenino del CBP rumbo a su camioneta para regresar hacia Matamoros luego de permanecer 12 horas en las oficinas del puente internacional.

Asimismo desmintió toda información que empezó a circular en redes sociales desde la noche del viernes y madrugada de este sábado y exhorta a la ciudadanía de Matamoros y Tamaulipas a que no caiga en noticias falsas.

