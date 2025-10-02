Video: Roban Celular a Creador de Contenido en Reynosa Mientras Transmitía en Vivo

Un creador de contenido de Reynosa, Tamaulipas, vivió momentos de angustia luego de que le robaran el dispositivo con el que grababa mientras realizaba una transmisión en vivo a través de redes sociales.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 1 de octubre de 2025, cuando el joven Alex García, presentador de un portal digital local, cubría el desalojo de la colonia 23 de Marzo, cuando partir del minuto 28 comenzó a expresar sentirse inseguro.

Roban Celular a Creador de Contenido en Reynosa Mientras Grababa en Plena Calle

Minutos más tarde se visualiza la presencia de algunos hombres que lo seguían, y al girar su cámara, estos retornan. Un lapso de tiempo más adelante se ve cómo lo siguen las mismas personas, algunos encapuchados; repentinamente se visualiza una mano, terminando la transmisión rápidamente.

Dos horas más tarde, la página desde donde transmite el joven, confirmó el robo sin precisar más detalles.

Desalojan a Familias de la Colonia 23 de Marzo en Reynosa ¿Qué Pasó?

Autoridades de Tamaulipas acudieron el miércoles 1 de octubre, a un sector localizado al oriente de Reynosa, para cumplir una orden de desalojo para las familias de la zona.

Alrededor de 300 personas que habitaban desde casi 9 años en un predio invadido conocido como 23 de marzo localizada al oriente de Reynosa, fueron desalojadas por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas luego de que el propietario de esos terrenos ganará un proceso legal para la devolución del mismo.

Esta situación causó enojo entre las familias inconformes por lo que hubo momentos de tensión y agresión entre autoridades y familias del lugar, fue alrededor de las 9 y media de la mañana que las autoridades con el uso de fuerza ingresaron al predio para llevar a cabo la demolición de las viviendas.

